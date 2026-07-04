Почти 400 дронов ВСУ ликвидированы силами ПВО за ночь

Минувшей ночью российские расчеты противовоздушной обороны отразили 389 дронов самолетного типа ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В течение ночи, в период с 20.00 мск 3 июля до 7.00 мск 4 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - сказано в сообщении ведомства.

Цели поразили в воздушном пространстве над Московским регионом, Республикой Крым и Краснодарским краем, а также над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Кроме того, работа велась над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне в ночь на 3 июля дежурные расчеты ПВО перехватили и ликвидировали 155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.