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Почти 400 дронов ВСУ ликвидированы силами ПВО за ночь

Работа также велась над акваториями Азовского и Черного морей.
Дарья Неяскина 04-07-2026 08:05
© Фото: Vladimir BaranovGlobal Look Press

Минувшей ночью российские расчеты противовоздушной обороны отразили 389 дронов самолетного типа ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ. 

«В течение ночи, в период с 20.00 мск 3 июля до 7.00 мск 4 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - сказано в сообщении ведомства. 

Цели поразили в воздушном пространстве над Московским регионом, Республикой Крым и Краснодарским краем, а также над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Кроме того, работа велась над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне в ночь на 3 июля дежурные расчеты ПВО перехватили и ликвидировали 155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

 

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