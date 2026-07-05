Путин и Трамп разговаривали по телефону почти полтора часа

Лидер российского государства Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп беседовали почти полтора часа. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Этот разговор продолжался почти полтора часа. Если точно: 1 час 25 минут», - заявил Ушаков.

Отмечается, что инициатором диалога стала американская сторона, что «о многом говорит». Главы держав договорились вновь созвониться в ближайшее время.

Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США. Президент РФ напомнил главе Белого дома о вкладе России в становление Соединенных Штатов.