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Путин и Трамп разговаривали по телефону почти полтора часа

Отмечается, что инициатором диалога стала американская сторона, что «о многом говорит».
Вероника Левшина 05-07-2026 02:01
© Фото: kremlin.ru

Лидер российского государства Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп беседовали почти полтора часа. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Этот разговор продолжался почти полтора часа. Если точно: 1 час 25 минут», - заявил Ушаков.

Отмечается, что инициатором диалога стала американская сторона, что «о многом говорит». Главы держав договорились вновь созвониться в ближайшее время.

Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США. Президент РФ напомнил главе Белого дома о вкладе России в становление Соединенных Штатов.

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