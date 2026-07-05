Ушаков: телефонный разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе США

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся по инициативе США. Сама беседа продлилась 1 час 25 минут.

В ходе диалога главы двух стран обсудили текущий конфликт на Украине, перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также вклад РФ и США в победу над нацизмом. Также отмечается, что российский лидер поздравил американского коллегу с 250-летней годовщиной обретения Штатами независимости и обрисовал тому реальную картину в зоне спецоперации, где ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения.

Ушаков подчеркнул, что Путин и Трамп договорились в ближайшее время вновь провести телефонный разговор - его конкретная дата пока что не сообщалась.

Ранее стало известно, что спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер будут готовы снова приехать в Москву для посредничества в переговорах с Украиной.