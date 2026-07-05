Путин в разговоре с Трампом напомнил о вкладе России в становление США

Российский лидер Владимир Путин напомнил главе Белого дома Дональду Трампу о вкладе России в становление США. Об этом сообщил помощник РФ Юрий Ушаков.

«Разумеется, и сегодняшний телефонный разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности», - отметил Ушаков.

В этом контексте президенты отметили «важность бережного отношения к общим страницам истории, которые нас связывают», а также память народов обеих стран о союзничестве во Второй мировой войне.

Напомним, Путин подтвердил Трампу предложение приехать в Россию, действующее на постоянной основе. Лидеры государств подчеркнули важность продолжения контактов двух стран.