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Экс-генсек НАТО усомнился в вечном существовании альянса

Йенс Столтенберг посоветовал принимать срочные меры по укреплению сотрудничества.
Константин Денисов 05-07-2026 20:47
© Фото: Sascha Steinach via www.imago-imwww.imago-images.de, Global Look Press

Никто не может гарантировать, что НАТО будет существовать вечно. Бывший генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг призвал альянс принять меры по его укреплению.

«Никто не может гарантировать, что НАТО будет существовать вечно. Но я думаю, что главы государств и правительств сейчас должны меньше спекулировать о сценариях будущего, но лучше сконцентрироваться на срочно необходимых мерах», - приводит его слова Der Spiegel.

Он отметил, что европейские страны уже начали больше инвестировать в оборону, однако выразил мнение, что этот процесс мог бы происходить активнее.

Ранее о возможном расколе в НАТО сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, это произойдет, если члены альянса не смогут достичь требуемых показателей по расходам на оборону. Он указал на то, что между более богатыми странами и другими участниками договора на этой почве рискует возникнуть раскол.

#в стране и мире #НАТО #раскол #Йенс Столтенберг #Литва
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