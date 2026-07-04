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Президент Литвы заявил о возможном расколе НАТО

По его словам, такое может произойти, если все страны-участницы не достигнут целевого показателя альянса по расходам на оборону.
Вероника Левшина 04-07-2026 04:12
© Фото: Elisa Schu, dpa, Global Look Press

НАТО может расколоться, если все страны-участницы не достигнут целевого показателя альянса по расходам на оборону на уровне пяти процентов от ВВП. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Было бы крайне спорно или неоднозначно, если бы одни страны попытались сделать больше и достигли этой цели в ближайшие годы, а другие страны колебались бы, скажем, на уровне двух или 2,5%. Это разделит, естественно, альянс на две или три части», - цитирует Politico.

Науседа считает, что это может стать проблемой и негативно скажется на духе коллективной обороны.

Ранее Британия решила выделить два миллиарда долларов для создания программы «Арктический бастион», призванной сдерживать присутствие флота России в Арктике. Отмечается, что в ее рамках создадут передовые гибридные военно-морские силы для защиты Великобритании и союзников по НАТО от возникающих угроз.

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