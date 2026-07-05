Более 20 редакций СМИ разных стран и континентов хотят приехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел боевиков ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В случае согласия украинской стороны на предложенную гуманитарную акцию, ведомство готово организовать работу журналистов в Константиновке.

Накануне Минобороны РФ предложило Украине с 12.00 до 18.00 по московскому времени 6 июля прекратить обстрел Константиновки для гуманитарной акции по передаче тел погибших украинских военных в этом городе. Ответ от украинской стороны пока не поступил.

Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер удивился темпу, с которым ВС РФ освободили город. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что ВСУ считали Константиновку неприступной крепостью, однако бойцы ВС РФ развенчали этот миф.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.