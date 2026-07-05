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Немецкий журналист поразился темпу освобождения Константиновки российскими силами

Киев молчит о Константиновке, хотя факты налицо.
Дарья Неяскина 05-07-2026 10:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, который работает в Киеве, признался, что его удивило, как быстро российские войска продвигаются при освобождении Константиновки.

Он сказал, что хотя официального подтверждения с украинской стороны пока нет, уже можно с уверенностью говорить о том, что происходит на месте.

Журналист отметил, что украинские власти не хотят официально подтверждать потерю города. Возможно, это связано с тем, что Константиновка имела большое стратегическое значение для обороны Киева. Ваннер подчеркнул, что этот населенный пункт был важным звеном в линии укреплений украинской армии. 

Ранее в Минобороны назвали Константиновку наиболее укрепленным районом обороны ВСУ. Освобожденная Константиновка являлась крупным административным центром Донбасса и была седьмым по площади и численности населения. Киевский режим, придавая этому населенному пункту особое символическое значение, еще в 2025 году присвоил ему звание «Город-Герой Украины». 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ВСУ считали Константиновку неприступной крепостью, однако российская армия доказала обратное, взяв город. 

#Россия #в стране и мире #ВСУ #константиновка
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