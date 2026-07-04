Освобожденная Константиновка являлась крупным административным центром Донбасса и была седьмым по площади и численности населения. Город был наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ - Киев с 2014 года укреплял его оборону, активно наращивал ее после падения Бахмута, сообщили на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

Основу обороны ВСУ составляли укрепленные узлы, подготовленные к круговой и длительной обороне. В нее входили два оборонительных рубежа - более 150 км траншей и противотанковых рвов.

Константиновка входила в четверку так называемых «городов-крепостей» наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой, формировавших основную линию обороны ВСУ на Донбассе. Киевский режим, придавая этому населенному пункту особое символическое значение, еще в 2025 году присвоил ему звание «Город-Герой Украины».

«Для удержания Константиновки и ее окрестностей противник сформировал внушительную группировку из семи бригад, всего 45 батальонов численностью до 15,5 тысяч военнослужащих», - сказал Рудской.

В составе группировки были задействованы наиболее преданные киевскому режиму националистические формирования из отдельной штурмовой бригады «Лють», а также боеспособные подразделения ВСУ, оснащенные тяжелой техникой и вооружением западного производства.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что освобожденная Константиновка является крупным индустриальным и логистическим узлом, «ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе» - Краматорско-Славянской агломерации.