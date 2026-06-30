Британия заложила в бюджет $2 млрд для борьбы с российскими подлодками

Британия выделит $2 млрд для создания программы «Арктический бастион», призванной сдерживать присутствие флота России в Арктике. Об этом свидетельствуют из бюджета Соединенного Королевства.

Всего на различные отрасли ВПК Лондон зарезервирует $400 долларов. Таким образом, в течение ближайших четырех лет военный бюджет Британии вырастет на 27%.

«Атлантический бастион» создаст передовые гибридные военно-морские силы для защиты Великобритании и союзников по НАТО от возникающих угроз. Мы потратим дополнительно 1,5 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет на поддержку этих усилий», - говорится в документе.

Российский подводный флот в Лондоне назвали постоянно растущей угрозой в Северной Атлантике. В состав «Арктического бастиона» войдет как традиционное морское вооружение, так и беспилотные системы.

В пояснении к бюджету указано, что с помощью новых средств войска смогут вовремя отслеживать угрозу и эффективно реагировать на нее. Ранее издание The Telegraph сообщало о том, что Британия осталась без исправных атомных подлодок.