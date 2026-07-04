Особый статус педагогов закрепят отдельным указом президента России

Особый статус педагогов в России будет закреплен отдельным указом президента. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«В ближайшее время мы ожидаем указ главы государства, который закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов», - приводит его слова пресс-служба ведомства.

Он добавил, что соответствующая инициатива уже получила поддержку главы государства. В указе будут прописаны гарантии условий профессионального развития, защиты от угроз и посягательств на жизнь и здоровье преподавателей. Кравцов провел встречу с учителями Сахалинской области в парке «Россия - Моя история» в Южно-Сахалинске.

Ранее стало известно о том, что Минпросвещения одобрило включение книг о СВО в школьную программу. Кроме того, в школах появится такая дисциплина, как «Духовно-нравственная культура России».