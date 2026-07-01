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С 2027 года в российских школах появится новый предмет

Дисциплина появится в расписании с января 2027 года.
Дарья Неяскина 01-07-2026 08:05
© Фото: Dmytro Smolienko, Keystone Press Agency, Global Look Press

Со второго полугодия следующего учебного года в программу 5-х классов войдет предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости.

«В новом учебном году начнется поэтапное введение предмета "Духовно-нравственная культура России", по этому предмету также готовим учебники», - сообщил глава Минпросвещения.

Дисциплина появится в расписании с января 2027 года для пятиклассников, где на нее будет отведено 17 часов, а с осени 2027-го - для 6-х и 7-х классов, и будет выделено уже по 34 часа ежегодно.

Отмечается, что предмет призван укрепить у детей опору на традиционные духовные ценности. Школьники будут изучать этапы жизни и идеи выдающихся россиян - от ученых до героев СВО. Кравцов подчеркнул, что через личные примеры таких людей планируется формировать у подростков созидательное мышление и правильные нравственные ориентиры.

Ранее Кравцов сообщил, что с 1 сентября в школах смогут изучать арабский язык. Также с 1 сентября 2027 года для старших классов в России планируется внедрение кардинально обновленного федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).

 

#школа #Сергей Кравцов #Минпросвещения РФ #новый предмет
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