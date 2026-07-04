Минпросвещения одобрило включение книг о СВО в школьную программу

Министерство просвещения России одобрило инициативу о включении литературных произведений, посвященных специальной военной операции, в образовательные программы школ. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Отмечается, что обсуждалось развитие сети профильных психолого-педагогических классов.

«Министр также поддержал предложение о включении литературных произведений о специальной военной операции в образовательные программы», - говорится в сообщении.

До этого Кравцов заявил, что со второго полугодия следующего учебного года в программу 5-х классов войдет предмет «Духовно-нравственная культура России». Предмет призван укрепить у детей опору на традиционные духовные ценности. Школьники будут изучать этапы жизни и идеи выдающихся россиян - от ученых до героев СВО.

Ранее Минпросвещения России сообщило, что с 1 сентября в российских школах ученики смогут изучать арабский язык.