ВС РФ освободили четыре населенных пункта в Харьковской области

С РФ установили контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Средствами ПВО сбиты 16 управляемых авиабомб, девять реактивных снарядов HIMARS, 10 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 893 БПЛА.

Кроме того, российская армия взяла под контроль населенный пункт Василевка в ДНР.

Ранее стало известно о том, что ВСУ ночью осуществили попытку атаки на Россию крылатыми ракетами «Фламинго» и HIMARS. По мнению оборонного ведомства, таким образом Киев хочет отвлечь внимание от комбинированного удара по столице Украины, а также от потери Константиновки.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.