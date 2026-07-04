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ВС РФ освободили четыре населенных пункта в Харьковской области

Группировка «Запад» заняла более выгодные позиции.
04-07-2026 16:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

С РФ установили контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Средствами ПВО сбиты 16 управляемых авиабомб, девять реактивных снарядов HIMARS, 10 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 893 БПЛА.

Кроме того, российская армия взяла под контроль населенный пункт Василевка в ДНР.

Ранее стало известно о том, что ВСУ ночью осуществили попытку атаки на Россию крылатыми ракетами «Фламинго» и HIMARS. По мнению оборонного ведомства, таким образом Киев хочет отвлечь внимание от комбинированного удара по столице Украины, а также от потери Константиновки.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #Харьковская область #ВСУ
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