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Киев ночью попытался атаковать Россию крылатыми ракетами «Фламинго» и HIMARS

Оборонное ведомство отметило, что сорвана попытка Зеленского отвлечь внимание население Украины от комбинированного удара по Киеву 2 июля.
04-07-2026 15:57
© Фото: Us Army Us Army, Global Look Press

В ночь на 4 июля 2026 года киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории Российской Федерации с применением крылатых ракет большой дальности «Фламинго», реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, а также беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Об этом сообщили в Минобороны России.

​Российскими средствами ПВО сбито более 500 воздушных целей, в том числе: 10 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 9 реактивных снарядов HIMARS в Белгородской области, а также 494 БПЛА.

​«Уничтожение воздушных целей велось под единым управлением главного командования ВКС России на всех созданных рубежах системы противовоздушной обороны профессиональными и мужественными действиями личного состава боевых расчетов зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, экипажами истребительной и армейской авиации», - отметили в МО РФ.

Только за прошедший июнь над российскими регионами уничтожено около 13 тысяч воздушных целей, производством и обеспечениям запуска которых занимаются военные ведомства и специалисты большинства европейских стран, включая Великобританию, а также других спонсоров киевского режима.

Попытка Зеленского нанести ущерб гражданским объектам России не останется без соответствующих ответных действий ВС РФ, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось о поражении российскими войсками нефтебазы «Канцеровка» в Запорожской области. Удары наносились с помощью «Гераней» и «Гербер».

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВСУ #Владимир Зеленский
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