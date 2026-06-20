В России с 1 сентября школьники смогут изучать арабский язык

В российских школах с 1 сентября ученики смогут изучать арабский язык. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года», - цитирует его слова Life.

Глава ведомства добавил, что специалисты перевели на арабский книгу о России, произведения отечественных авторов, а также народные сказки. Партнеры в ОАЭ уже получили эти издания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в начале учебного года в региональных школах откроют свыше 4 000 математических классов. В проекте принимают участие первые, вторые, пятые, седьмые и десятые классы.