МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Фальстарт»: Захарова прокомментировала начало миссии нового посла ФРГ в России

По словам официального представителя МИД РФ, фон Гетце не так понял «русские идиоматические выражения».
Вероника Левшина 29-07-2026 08:48
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Новый посол ФРГ в России Клеменс фон Гетце осложнит диалог с Москвой, учитывая его заявление. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фон Гетце в публичном приветствии заявил о своих требованиях к России и отметил теплый прием, который ему оказали жители страны.

«Вышел очевидный фальстарт», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, «с таким пониманием цели своей дипломатической миссии» новый посол не сможет сложить диалог в Москве.

«Учитывая, что русским он не владеет, просили бы не обольщаться: возможно, вы не правильно поняли русские идиоматические выражения», - подчеркнула представитель ведомства.

Захарова попросила фон Гетце «не обольщаться» и «не приписывать свои фантазии» россиянам.

Ранее Мария Захарова подтвердила, что отказалась пожать руку бывшему послу Германии в России Александру Ламбсдорфу. Напомним, еще в феврале стало известно, что ФРГ планировала отозвать Ламбсдорфа и перевести его в диппредставительство в Израиле.

#Москва #в стране и мире #Захарова #Мария Захарова #Германия #МИД РФ #ФРГ #посол #диалог #приветствие #посол ФРГ #фон Гетце
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 