«Фальстарт»: Захарова прокомментировала начало миссии нового посла ФРГ в России

Новый посол ФРГ в России Клеменс фон Гетце осложнит диалог с Москвой, учитывая его заявление. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фон Гетце в публичном приветствии заявил о своих требованиях к России и отметил теплый прием, который ему оказали жители страны.

«Вышел очевидный фальстарт», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, «с таким пониманием цели своей дипломатической миссии» новый посол не сможет сложить диалог в Москве.

«Учитывая, что русским он не владеет, просили бы не обольщаться: возможно, вы не правильно поняли русские идиоматические выражения», - подчеркнула представитель ведомства.

Захарова попросила фон Гетце «не обольщаться» и «не приписывать свои фантазии» россиянам.

Ранее Мария Захарова подтвердила, что отказалась пожать руку бывшему послу Германии в России Александру Ламбсдорфу. Напомним, еще в феврале стало известно, что ФРГ планировала отозвать Ламбсдорфа и перевести его в диппредставительство в Израиле.