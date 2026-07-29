«Фальстарт»: Захарова прокомментировала начало миссии нового посла ФРГ в России

Новый посол ФРГ в России Клеменс фон Гетце осложнит диалог с Москвой, учитывая его заявление. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фон Гетце в публичном приветствии заявил о своих требованиях к России и отметил теплый прием, который ему оказали жители страны.
«Вышел очевидный фальстарт», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, «с таким пониманием цели своей дипломатической миссии» новый посол не сможет сложить диалог в Москве.
«Учитывая, что русским он не владеет, просили бы не обольщаться: возможно, вы не правильно поняли русские идиоматические выражения», - подчеркнула представитель ведомства.
Захарова попросила фон Гетце «не обольщаться» и «не приписывать свои фантазии» россиянам.
Ранее Мария Захарова подтвердила, что отказалась пожать руку бывшему послу Германии в России Александру Ламбсдорфу. Напомним, еще в феврале стало известно, что ФРГ планировала отозвать Ламбсдорфа и перевести его в диппредставительство в Израиле.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»