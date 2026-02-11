МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Der Spiegel: Германия намерена сменить своего посла в России

Новым представителем ФРГ в Москве может стать нынешний посол Берлина в Мексике.
Тимур Юсупов 11-02-2026 03:17
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Global Look Press

Германия планирует отозвать своего посла в России Александра Ламбсдорфа и перевести его в диппредставительство в Израиле. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на издание Der Spiegel.

По имеющейся информации, на пост нового посла в Москве будет назначен нынешний представитель Берлина в Мексике Клеменс фон Гетце. Отмечается, что он якобы обладает значительным опытом в области внешней политики и безопасности.

Ранее МИД РФ объявил persona non grata немецкого дипломата в Москве. Это стало ответом на симметричные действия в адрес сотрудника посольства России в ФРГ.

#в стране и мире #Германия #ФРГ #посол #Послы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 