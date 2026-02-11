Der Spiegel: Германия намерена сменить своего посла в России

Германия планирует отозвать своего посла в России Александра Ламбсдорфа и перевести его в диппредставительство в Израиле. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на издание Der Spiegel.

По имеющейся информации, на пост нового посла в Москве будет назначен нынешний представитель Берлина в Мексике Клеменс фон Гетце. Отмечается, что он якобы обладает значительным опытом в области внешней политики и безопасности.

Ранее МИД РФ объявил persona non grata немецкого дипломата в Москве. Это стало ответом на симметричные действия в адрес сотрудника посольства России в ФРГ.