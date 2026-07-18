Захарова подтвердила отказ пожать руку бывшему послу ФРГ в России Ламбсдорффу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила отказ пожать руку бывшему послу Германии в Москве Александру Ламбсдорффу. Об этом она сама рассказала журналистам.

«Да, это так», - ответила Захарова на соответствующий вопрос.

Встреча Захаровой с Ламбсдорффом состоялась 13 июля. МИД вызвал немецкого дипломата.

Ламбсдорфф завершил свою миссию в России. Его преемником на этом посту станет действующий представитель Берлина в Мексике Клеменс фон Гетце.

Ранее Захарова процитировала роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», отреагировав на отъезд Ламбсдорффа из российской столицы.