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Захарова подтвердила отказ пожать руку бывшему послу ФРГ в России Ламбсдорффу

Встреча дипломатов состоялась 13 июля.
Константин Денисов 18-07-2026 03:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила отказ пожать руку бывшему послу Германии в Москве Александру Ламбсдорффу. Об этом она сама рассказала журналистам.

«Да, это так», - ответила Захарова на соответствующий вопрос.

Встреча Захаровой с Ламбсдорффом состоялась 13 июля. МИД вызвал немецкого дипломата.

Ламбсдорфф завершил свою миссию в России. Его преемником на этом посту станет действующий представитель Берлина в Мексике Клеменс фон Гетце.

Ранее Захарова процитировала роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», отреагировав на отъезд Ламбсдорффа из российской столицы.

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