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Павла Дурова объявляют в международный розыск

Создателю Telegram предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Вероника Левшина 29-07-2026 08:45
© Фото: lukomore. org, Global Look Press, Global Look Press

Начата процедура объявления в международный розыск Павла Дурова, сооснователя мессенджера Telegram. Предпринимателя обвинили в содействии террористической деятельности.

Как заявили в ФСБ России, что причина розыска в том, что Telegram не удаляет экстремистские материалы, а также многочисленные каналы и чат-боты, которые активно используют украинские спецслужбы. При помощи них они вербуют людей для совершения диверсий и терактов на территории России.

По информации ведомства, сотрудники украинских спецслужб использовали Telegram-бот для знакомств «Дайвинчик»* для вербовки россиян.

Напомним, в августе 2024 Павла Дурова арестовали в аэропорту Ле-Бурже. Ему грозило до 20 лет заключения по статьям о наркотрафике, отмыванию денег и отказе от сотрудничества со спецслужбами.

Павел Дуров - 41-летний российский предприниматель, программист и миллиардер. Он является создателем социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram.

* - внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадазора.

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