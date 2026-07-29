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Раскрыта схема вербовки россиян через Telegram-бот для знакомств «Дайвинчик»*

Сотрудники украинских спецслужб знакомились с россиянами под видом девушек, а затем с помощью угроз склоняли их к совершению преступлений.
Анна Касаткина 29-07-2026 08:51
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сотрудники украинских спецслужб использовали Telegram-бот для знакомств «Дайвинчик/Leo»* для вербовки россиян. Об этом сообщили в ФСБ России.

По данным ведомства, схема начиналась со знакомства, во время которого собеседницы, выдававшие себя за девушек, договаривались о встрече. Молодые люди отправляли геолокацию места встречи, как правило, возле крупных торговых центров, а также оплачивали билеты в кино или на концерты либо переводили деньги на подарки по присланным фишинговым ссылкам.

После этого, как сообщили в ФСБ, с россиянами связывались представители украинских спецслужб, представлявшиеся сотрудниками российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Они заявляли, что переведенные средства якобы направлены на нужды Вооруженных сил Украины, а координаты предполагаемой встречи могут быть использованы для ракетных ударов или атак беспилотников. Затем молодых людей под угрозами склоняли к совершению преступлений, в том числе нападений и поджогов.

ФСБ России регулярно сообщает о выявлении попыток вербовки российских граждан через социальные сети и мессенджеры. Ведомство рекомендует соблюдать осторожность при общении с незнакомыми пользователями в интернете и не переходить по подозрительным ссылкам. 

Ранее сообщалось, что сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова объявляют в международный розыск по статье о содействии террористической деятельности.

* - внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадазора.
 

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