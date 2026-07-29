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Российские военные применили новую тактику при освобождении Шевченко в ДНР

После взятия населенного пункта российские войска получили плацдарм для наступления на Доброполье.
Артём Желтиков Дарья Неяскина 29-07-2026 05:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские подразделения продолжают наступление на Добропольском направлении. По данным мониторинговых ресурсов, войска закрепляются на окраинах Доброполья - одного из последних крупных укрепленных районов ВСУ на западе Донецкой Народной Республики. Сообщается, что под контроль российских сил уже перешло более десяти улиц города.

Наступление на Доброполье ведется также с южного направления - со стороны недавно освобожденного населенного пункта Шевченко. Военнослужащие группировки «Центр» рассказали военкору  Zvezdanews Артему Желтикову, что этот поселок имеет не только тактическое, но и экономическое значение. 

По словам бойцов, украинские формирования создали вокруг Шевченко мощный оборонительный узел. Подходы к населенному пункту были плотно заминированы, в том числе с применением беспилотников, а также оборудованы противотанковыми рвами и инженерными заграждениями. При освобождении поселка подразделения Псковского соединения ВДВ изменили тактику штурмовых действий, и вместо длительных боев сделали ставку на быстрое и скрытное продвижение.

«Все парни опытные, все профессионалы, уже не одна такая задача за плечами. Зашли скрытно, слушали, наблюдали. Если нужно было, а это нужно было - вступали в контакт с противником, скрытно подчищали за собой следы, оставались незамеченными, тише летучей мыши. Найти и уничтожить это наша профессия», - отметил старший разведчик с позывным Шум.

Оператор российского БПЛА Никита Баринов рассказал, что некоторые военнослужащие ВСУ пытались сдаться в плен, однако украинские FPV-дроны препятствовали этому и наносили удары по тем, кто двигался в сторону российских позиций.

Освобождение Шевченко позволило нарушить логистику ВСУ и приблизить выход к ключевым маршрутам снабжения украинской группировки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, в районе населенного пункта расположены крупные месторождения лития, который считается важным сырьем для высокотехнологичных отраслей промышленности. Военные отмечают, что взятие Шевченко стало не только локальным успехом, но и создало условия для дальнейшего наступления на Доброполье.

Успех операции в этом районе подтверждает способность российских подразделений преодолевать глубоко эшелонированную оборону противника. В случае дальнейшего продвижения открываются возможности для развития наступления в направлении Дружковки, Краматорска и Славянска, где у ВСУ остается меньше подготовленных оборонительных рубежей.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Красный Кут на территории Донецкой Народной Республики. Всего же в зоне ответственности группировки за сутки ведение действий удалось нанести огневое поражение живой силе и технике четырех украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Новоандреевка, Светлое, Грузское, Сергеевка (ДНР), а также Ивановка (Днепропетровская область). 

Ведомство также продемонстрировало видео с эпизодами боев за населенный пункт. Его освободили военнослужащие 102-го гвардейского мотострелкового полка 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр».

#ВС РФ #ДНР #шевченко #наш эксклюзив #наступление #группировка «Центр» #FPV-дроны #Поражение ВСУ #Доброполье #добропольское направление
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