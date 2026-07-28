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Опубликованы кадры боев за Красный Кут в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр». Этот успех имеет важное тактическое значение.
28-07-2026 15:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с эпизодами боев за населенный пункт Красный Кут на территории Донецкой Народной Республике. Его освободили военнослужащие 102-го гвардейского мотострелкового полка 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр».

Штурмовиков поддерживали подразделения войск беспилотных систем и артиллеристы. Бойцы закрепились на взятых позициях, а затем зачистили от боевиков как весь Красный Кут, так и прилегающие к нему лесополосы.

Отмечено, что неприятель потерял в ходе боев за населенный пункт большое количество личного состава, техники и средств управления беспилотниками. Российское оборонное ведомство подчеркивает, что освобождение Красного Кута имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовиков и освобождения территории ДНР.

Ранее МО РФ опубликовало кадры боев за Коммунаровку в Днепропетровской области. Населенный пункт освободили штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#освобождение #спецоперация #кадры #группировка «Центр» #Красный Кут #150 мсд #102 мсп
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