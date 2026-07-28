Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Красный Кут на территории Донецкой Народной Республики. Это сделали военнослужащие группировки войск «Центр».

Всего же в зоне ответственности группировки за сутки ведение действий удалось нанести огневое поражение живой силе и технике четырех украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Новоандреевка, Светлое, Грузское, Сергеевка (ДНР), а также Ивановка (Днепропетровская область).

Отмечено, что за это время враг потерял до 360 боевиков. Также неприятель лишился боевой бронированной машины, автомобиля и станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что ивановские десантники уничтожили украинскую гаубицу Д-30. Уточняется, что 122-миллиметровую гаубицу ликвидировали дроном. Это произошло на Ореховском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.