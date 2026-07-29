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Задержан участник смертельного избиения ученого РАН в Екатеринбурге

Ему предъявили обвинение в совершении хулиганских действий в отношении двух мужчин.
Вероника Левшина 29-07-2026 10:36
© Фото: sledcom_press, МАХ

В Екатеринбурге задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в избиении ученого РАН Никиты Зезина, который спустя несколько дней скончался от сердечного приступа. Об этом сообщил СК России.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении хулиганских действий в отношении двух мужчин. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В рамках расследования допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы, в том числе в целях установления точной причины смерти и взаимосвязи с произошедшим нападением», - говорится в заявлении ведомства.

Накануне появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено нападение на ученого РАН Никиту Зезина. На видео видно, как 67-летний ученый и его 58-летний заместитель подходят к группе мужчин. После словесной перепалки начинается драка.

Напомним, 13 июля Никита Зезин и его заместитель обследовали сельскохозяйственные поля и заметили детей, которые катались на квадроциклах по посевам. Ученые попросили ребят связаться с родителями, а после решили доставить детей к зданию института, где планировали передать их взрослым. Там Зезина и его коллегу ожидала группа мужчин. Директора научного центра избили, через пару дней он скончался в больнице.

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