Ученый РАН скончался после избиения из-за поврежденных детьми посевов

В Свердловской области после избиения скончался директор ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» Никита Зезин. О произошедшем сообщил депутат регионального Заксобрания Вячеслав Вегнер.

По его словам, 13 июля Зезин вместе с заместителем обследовал сельскохозяйственные поля и заметил детей, которые катались на квадроциклах по посевам. Как утверждает депутат, ученые попросили ребят связаться с родителями, сообщили им о случившемся и решили доставить детей к зданию института, где планировали передать их взрослым.

Вегнер заявил, что у института Зезина и его коллегу ожидала группа мужчин, приехавших на нескольких внедорожниках. По его версии, между сторонами произошел конфликт, во время которого директора научного центра избили. В социальных сетях и местных Telegram-каналах также распространились кадры потасовки.

Спустя несколько дней Никита Зезин умер в больнице. По словам депутата, причиной смерти стало то, что у ученого «не выдержало сердце». Вегнер назвал произошедшее убийством и сообщил, что направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В региональном управлении СК подтвердили возбуждение уголовного дела, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Италии жестоко убили спортивного журналиста Луиджи Эспозито. Следователи исключают причины убийства, связанные с профессиональной деятельностью мужчины.