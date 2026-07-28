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Камеры сняли момент избиения агронома Зезина на Урале

По-видимому, зачинщикам драки было недостаточно разовой демонстрации силы, поэтому ученых бьют несколько раз подряд.
Тимур Юсупов 28-07-2026 18:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых, как утверждается, запечатлено нападение на директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения РАН Никиту Зезина. Запись фиксирует развитие конфликта у здания института.

На видео видно, как ученый и его заместитель подходят к группе мужчин. После словесной перепалки начинается драка, во время которой нападавшие наносят удары обоим научным сотрудникам. При этом Зезин и его коллега, судя по опубликованным кадрам, практически не оказывают сопротивления.

Запись также показывает, что конфликт перерастает в физическое насилие неоднократно. По-видимому, зачинщикам драки было недостаточно разовой демонстрации силы, поэтому ученых бьют несколько раз подряд.

Ранее сообщалось, что спустя несколько дней после нападения Никита Зезин скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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