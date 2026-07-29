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Юрист оценил риски покупок в Telegram после сообщений о деле против Дурова

Юрист Вадим Багатурия объяснил, почему покупка платных сервисов Telegram не подпадает под финансирование терроризма или экстремизма.
Анна Касаткина 29-07-2026 10:45
© Фото: Oleg Spiridonov, Business Online, Global Look Press

Покупка подписки Telegram Premium, виртуальной валюты Stars и других платных сервисов мессенджера не может считаться финансированием терроризма или экстремизма, пока мессенджер не признан запрещенной организацией. Об этом Zvezdanews рассказал юрист Вадим Багатурия.

По его словам, для признания Telegram террористической или экстремистской платформой необходимо соответствующее решение Верховного суда.

«Для признания Telegram террористической платформой или экстремистской платформой нужно решение Верховного суда, как это было с корпорацией Meta*. И пока такого решения нет, соответственно, ограничений на покупку каких-либо цифровых элементов у Telegram, на мой взгляд, нет», - сказал Багатурия.

Юрист отметил, что Telegram не признан в России запрещенной организацией, а претензии к платформе связаны с вопросами соблюдения российского законодательства, а не с признанием ее экстремистской или террористической.

Кроме того, Багатурия подчеркнул, что приобретение платных услуг осуществляется у юридического лица, а не путем прямой передачи денежных средств основателю мессенджера Павлу Дурову.

«То, что вы покупаете у компании, которая принадлежит Дурову, это не означает, что вы непосредственно ему даете», - пояснил юрист.

Ранее в ФСБ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении основателя Telegram Павла Дурова. Оно связано с содействием террористической деятельности, в частности, из-за отказа мессенджера блокировать чат-бот для знакомств «Дайвинчик»**, через который украинские спецслужбы вербовали подростков для совершения терактов на территории России.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

** Внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

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