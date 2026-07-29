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NYT: Иран отказался от ответного удара по Украине после дипломатических контактов

По данным издания New York Times, Тегеран изучал возможность символического удара по украинскому порту после атаки на иранское судно в Каспийском море.
Анна Касаткина 29-07-2026 10:18
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Global Look Press

Иран рассматривал возможность нанесения ответного удара по морскому порту на Украине после атаки на иранское торговое судно в Каспийском море. Однако напряженность удалось снизить благодаря активным дипломатическим усилиям, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, Тегеран изучал вариант применения баллистической ракеты с небольшой боевой частью. Как отмечают собеседники газеты, такой удар рассматривался скорее как символический сигнал, чем как попытка нанести значительный ущерб.

Двадцать пятого июля МИД Ирана сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. По данным ведомства, в результате взрыва погиб один моряк, еще один получил ранения. После инцидента Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины, а глава внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи призвал Евросоюз отреагировать на произошедшее и потребовал от Киева возместить ущерб

На инцидент отреагировали и в России, в частности, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина расширяет географию террора.

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