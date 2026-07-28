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Экипаж Су-34 ликвидировал опорный пункт и личный состав ВСУ

Экипаж успешно выполнил все стоявшие перед ним боевые задачи.
Дарья Неяскина 28-07-2026 05:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар
по личному составу и по опорному пункту  управления ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

На кадрах, предоставленных ведомством, видно, как самолет сбрасывает бомбы на позиции противника. Экипаж успешно выполнил все стоявшие перед ним боевые задачи. Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. 

Ранее ВС РФ ударили реактивным беспилотником «Герань» по объекту железнодорожной инфраструктуры и подвижному составу на станции Гавриловка Харьковской области. 

#Минобороны РФ #ВС РФ #су-34 #ВСУ #экипаж #поражение #УМПК #Герань #опорный пункт всу #авиационные бомбы
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