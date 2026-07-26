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Заводы и склады в огне: новые сокрушительные удары ВС РФ по Украине

Используемые противником объекты находились в Харьковской и Сумской областях, а также в Запорожье и Киеве.
Виктория Стравинская 26-07-2026 08:57
© Фото: Telegram/zoda_gov_ua © Видео: Telegram/zoda_gov_ua

ВС РФ ударили реактивным беспилотником «Герань» по объекту железнодорожной инфраструктуры и подвижному составу на станции Гавриловка Харьковской области. Об этом сообщает источник Zvezdanews.

Железнодорожный состав доставлял грузы для нужд ВСУ. В результате удара цель была поражена.

Также «Геранями» атакована электрическая подстанция в населенном пункте Бурынь Сумской области. Объект украинской энергетики выведен из строя.

Реактивный дрон «Герань-4» прилетел и по логистическому центру – отделению «Новой почты» в Запорожье. В результате удара на складе начался пожар.

Известно, что российские военнослужащие нанесли удар беспилотником «Герань-5» по территории промышленного комплекса в Конотопе Сумской области, где расположены «Мотордеталь-Конотоп» и Конотопский литейно-механический завод. Данные предприятия специализировались на выпуске деталей автомобильных, судовых и тепловозных двигателей, которые враг использовал для собственных нужд. Источник передает, что все цели поражены, а производственный цикл остановлен.

Ряд украинских СМИ публикует кадры повреждения здания предприятия «Промэнергокомплект» в Запорожье в результате удара ВКС России по расположенной рядом технической базе 15-й бригады нацгвардии Украины (НГУ). Стало известно, что территорию самого предприятия использовали как стоянку большегрузных автомобилей, задействованных в логистике НГУ.

Ракетный удар пришелся по предприятию в Деснянском районе Киева. Там производили электронные компоненты и разрабатывали программное обеспечение для ракетных комплексов и БПЛА. В результате удара цель была поражена, на объекте возник пожар.

Под огнем оказался цех сборки и склад БПЛА в Соломенском районе Киева. На объекте произошло возгорание, цель поражена.

Ранее Минобороны России сообщало, что ВС РФ нанесли сокрушительный удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве. По объектам применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования. Под огнем также оказался порт Черноморск Одесской области.

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