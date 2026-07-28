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Захарова: виновные в атаках на пассажирские автобусы понесут наказание

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что лица, отдавшие приказы на нанесение ударов, нарушили нормы международного гуманитарного права.
Дарья Неяскина 28-07-2026 23:29
© Фото: Pavel KashaevGlobal Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все причастные к атакам ВСУ на пассажирские автобусы понесут заслуженное наказание. Об этом сообщает RT, который ознакомился с опубликованным заявлением на сайте ведомства. 

«Все причастные к этим атакам понесут ответственность - возмездие неотвратимо», - отметила Захарова.

Дипломат отметила, утром 28 июля в Шебекино беспилотник атаковал рейсовый автобус, в результате чего пострадали 19 человек, шестеро из них получили тяжелые ранения. В этот же день БПЛА ударил по пассажирскому автобусу в Горловке, ранения получили пять человек.

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что атаки совершены по гражданским объектам, не связанным с российскими Вооруженными силами, а лица, отдавшие приказы на нанесение ударов, нарушили нормы международного гуманитарного права.

Захарова выразила соболезнования и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. Кроме того, она призвала организации, представителей мирового сообщества и независимые средства массовой информации дать публичную оценку произошедшему.

«Замалчивание преступлений Киева будет расцениваться как подстрекательство к терроризму и потакание нарушению норм международного гуманитарного права в конфликте», - заключила дипломат. 

Ранее сообщалось, что за ночь 28 июля средства ПВО уничтожили более 390 летевших в сторону Москвы беспилотников. Из них 81 дрон был уничтожен непосредственно на подлете к Москве. В подмосковном Чехове один из беспилотников попал в жилой дом.

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