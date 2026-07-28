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В Белгородской области 19 человек пострадали от удара дрона ВСУ по автобусу

Их доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.
Вероника Левшина 28-07-2026 10:02
© Фото: aleksandr_shuvaev, МАХ

Вражеский беспилотник атаковал гражданский автобус в Шебекино, пострадали 19 человек. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

«Пятнадцать граждан получили осколочные ранения, еще у троих, предварительно, акубаротравмы. По оценке медиков, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии», - написал Шуваев в мессенджере «Макс».

В настоящее время 18 раненых находятся в Шебекинской центральной районной больнице. После оказания помощи их переведут в медицинские учреждения Белгорода.

«Уверен, наши медики окажут всю необходимую помощь. Если потребуется, будем переводить раненых в федеральные медучреждения. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления», - отметил врио губернатора.

Накануне пять человек погибли в Ростове-на-Дону из-за вражеской атаки. Сообщалось, что двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, один из них - ребенок.

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