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Собянин сообщил об уничтожении более 390 летевших в сторону Москвы БПЛА

Столица снова подверглась массированной атаке ВСУ.
Константин Денисов 28-07-2026 08:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За ночь 28 июля средства ПВО уничтожили более 390 летевших в сторону Москвы беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«С 20.30 вечера до 06.30 утра в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», - написал Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Из них 81 дрон был уничтожен непосредственно на подлете к Москве. В подмосковном Чехове один из беспилотников попал в жилой дом. Сведения о пострадавших отсутствуют.

Обломки других сбитых БПЛА повредили в городе еще один частный дом, а также стали причиной нескольких локальных пожаров.

Прошлой ночью Собянин сообщил о трех беспилотниках, пытавшихся приблизиться к столице.

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