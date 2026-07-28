Собянин сообщил об уничтожении более 390 летевших в сторону Москвы БПЛА

За ночь 28 июля средства ПВО уничтожили более 390 летевших в сторону Москвы беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«С 20.30 вечера до 06.30 утра в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», - написал Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Из них 81 дрон был уничтожен непосредственно на подлете к Москве. В подмосковном Чехове один из беспилотников попал в жилой дом. Сведения о пострадавших отсутствуют.

Обломки других сбитых БПЛА повредили в городе еще один частный дом, а также стали причиной нескольких локальных пожаров.

Прошлой ночью Собянин сообщил о трех беспилотниках, пытавшихся приблизиться к столице.