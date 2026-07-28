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В конгрессе США одобрили инициативу о расширении санкций против России

Подобные меры могут распространиться и на Исламскую республику.
Дарья Неяскина 28-07-2026 23:58
© Фото: Юки Ивамура, РИА Новости

Группа американских сенаторов США из Республиканской и Демократической партий, достигла договоренности по законопроекту, предусматривающему введение антироссийских санкций. Об этом сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, инициатива наделяет президента США Дональда Трампа правом вводить тарифные меры в отношении пяти крупнейших покупателей российских нефти и природного газа, а также на Исламскую республику. 

Как отмечает RT, рассмотрение законопроекта откладывается из-за августовского перерыва в работе Палаты представителей Конгресса США. В связи с этим документ не смогут принят раньше сентября. 

Ранее американист Малек Дудаков рассказал, что коалиция центристски настроенных демократов в Конгрессе США выступила против законопроекта о новых санкциях в отношении России, предусматривающего введение дополнительных тарифов для ключевых торговых партнеров Вашингтона.

Помимо этого, Трамп дал понять, что готов поддержать законопроект о так называемых «адских» санкциях в отношении России лишь при условии, что документ будет дополнен ограничительными мерами против Ирана.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #нефть #Иран #конгресс США #ограничения #Антироссийские санкции #республиканская партия США #Демократическая партия США
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