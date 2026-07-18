Эксперт объяснил, чем грозит США введение антироссийских санкций

Коалиция центристски настроенных демократов в Конгрессе США выступила против законопроекта о новых санкциях в отношении России, предусматривающего введение дополнительных тарифов для ключевых торговых партнеров Вашингтона. Об этом в беседе со Zvezdanews рассказал американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, речь идет о так называемой коалиции новых демократов, которая довольно жестко выступили против этих новых тарифов, предложенных в данном санкционном билле.

Дудаков пояснил, что представители этой группы придерживаются либеральных взглядов в социальных вопросах, однако в экономике выступают за рыночные механизмы.

«Они выступают против новых тарифов не потому, что они к нам хорошо относятся, да, либо к Китаю, либо к Индии, а просто потому, что там прагматично понимают, что, в общем-то, ничего хорошего для американской экономики не будет, если эти самые тарифы ввести там либо в 100, либо в 500% в отношении ключевых торговых партнеров США - это Китай, Индия, другие страны Глобального Юга», - подчеркнул американист.

При этом эксперт обратил внимание, что демократы остаются в меньшинстве в Палате представителей, то есть коалиция новых демократов насчитывает около 115 членов.

«Если все-таки там остальные демократы и большинство республиканцев проголосуют за этот санкционный билль, он будет, скорее всего, утвержден. И там Трамп может его подписать, может его не подписать, но действительно у этого билля есть шансы на то, что он вступит в силу», - сказал Дудаков.

Однако, по его мнению, даже принятие документа не означает немедленного ужесточения санкционной политики в отношении Москвы.

Эксперт считает, что администрация президента США Дональда Трампа постарается максимально гибко применять положения законопроекта.

«Исполнительная власть в лице администрации Трампа будет стараться все-таки обходить те условия, которые есть в этом законопроекте. Поэтому какого-то моментального ужесточения тарифно-санкционного давления, я думаю, что ждать не стоит», - заявил он.

Дудаков также напомнил о последствиях предыдущих торговых конфликтов Вашингтона с Пекином.

«У Трампа уже и так травматический опыт остался прошлого года, когда он пытался вести торговые войны с Китаем, ввел там тарифы 150-процентные. Это привело к серьезным проблемам для американской экономики, и пришлось Трампу в итоге сдавать назад и откатывать эти самые тарифы», - заключил американист.

Напомним, что Представители коалиции новых демократов в конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер призвали заблокировать законопроект о введении новых санкций против России. Авторство законопроекта принадлежит сенатору Линдси Грэму*, который ушел из жизни. Глава белого дома Дональд Трамп заявлял, что у закона высокие шансы быть принятым, однако он не является первоочередной целью.

*Линдси Грэм внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.