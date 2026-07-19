Трамп поставил условие для одобрения «адских» санкций против России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал понять, что готов поддержать законопроект о так называемых «адских» санкциях в отношении России лишь при условии, что документ будет дополнен ограничительными мерами против Ирана.

По словам Трампа, именно на таком варианте ранее настаивал сенатор Линси Грэм*.

«Республиканцы должны добавить Иран в законопроект о санкциях против России. Именно этого хотел Линдси Грэм*, и это должно было произойти. Важно!!!», - написал американский лидер в Truth Social.

Напомним, что глава Белого дома планирует принять законопроект, в разработке которого участвовал скончавшийся сенатор-республиканец Линдси Грэм*. Согласно ему, повысятся пошлины для стран, которые закупают российскую нефть. По словам политолога Владимира Шаповалова, возможные новые санкции США будут иметь «мало общего» с идеей Грэма*.

Ранее американист Малек Дудаков объяснил, чем грозит Штатам введение антироссийских санкций. Эксперт также напомнил о последствиях предыдущих торговых конфликтов Вашингтона с Пекином.

*Линдси Грэм внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.