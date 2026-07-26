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Моисеев: «Бореи» будут служить стране в ближайшие 30-40 лет

По словам Александра Моисеева, новые подводные лодки сменят предыдущее поколение 667БДРМ проекта.
Гоар Хачатурян 26-07-2026 10:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военно-морской флот России на текущий момент реализует все программы перехода на новое поколение атомной подводной лодки проекта 955 «Борей» с баллистической ракетой морского базирования «Булава». Крейсеры будут служить государству в ближайшие 30-40 лет. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев в программе «Военная приемка».

При решении вопросов стратегического ядерного сдерживания основная задача главного командования ВМФ - поддержание в боевой готовности подводных сил. И в первую очередь атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения.

«Они будут служить нашему государству в ближайшие 30-40 лет, придя на смену предыдущему поколению 667БДРМ проекта», - объяснил он.

БДРМ - это проект стратегических подводных лодок, которые начали создаваться еще в 1960-х. Сначала это были корабли второго поколения проекта 667А «Навага», затем - 667Б «Мурена», 667БД «Мурена-М», 667БДР «Кальмар». И, наконец, самый совершенный в этой линейке - 667БДРМ «Дельфин», лодка третьего поколения.

Один из «Дельфинов» - атомный подводный крейсер «Новомосковск» - поставил рекорд, выпустив в августе 1991 года одну за другой 16 баллистических ракет. Для сравнения, рекорд США - всего четыре ракеты за один раз. Именно на «Новомосковске» когда-то служил и Александр Моисеев.

Теперь основу сил ядерного сдерживания под водой будут составлять корабли проекта 955 «Борей», а точнее, 955А «Борей-А». Именно они идут на смену 667-му.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что до конца текущего десятилетия на «Севмаше» планируется построить шесть новых атомных подводных лодок. Атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» был спущен на воду в Северодвинске в прошлом году. Он стал четвертой серийной подлодкой проекта «Борей-А». Как отметил верховный главнокомандующий, корабли этого поколения будут составлять основу морских стратегических ядерных сил России на десятилетия вперед. Подлодка оснащена современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения.

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