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Fuji: люди погибли при взрыве в японском ТЦ на фоне землетрясения

Сегодня торговый центр принимал посетителей, после землетрясения их вывели из здания.
Вероника Левшина 28-07-2026 15:43
© Фото: h_echizenya, Х © Видео: h_echizenya, Х

Есть погибшие из-за взрыва в японском торговом центре Aeon в городе Касима на острове Кюсю. Об этом сообщил телеканал Fuji.

Ранее на острове произошло землетрясение магнитудой 7,1. Известно, что пострадали более 50 человек.

По информации телеканала NHK, ТЦ получил серьезные повреждения. Комплекс работал во вторник, 28 июля, однако после подземных толчков посетителей вывели из здания.

В здании расположены супермаркет, магазины одежды, рестораны и кинотеатр. Парковка комплекса рассчитана на 5 000 автомобилей. Предположительно, не менее 200 человек эвакуировали на парковку.

Напомним, из-за землетрясения на острове свыше 40 тысяч домов остались без света. Повреждены дороги и мосты, в некоторых районах начались пожары.

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