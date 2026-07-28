Землетрясение произошло у берегов японского острова Кюсю, объявлена угроза цунами

У побережья японского острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. После подземных толчков Японское метеорологическое агентство (JMA) объявило угрозу цунами и предупредило о возможном подходе волн высотой до одного метра к отдельным участкам побережья.

После сильного землетрясения жителям прибрежных районов рекомендовано держаться подальше от моря, устьев рек и других опасных участков до отмены предупреждения. Ведомство продолжает оценивать последствия сейсмического события и уточняет информацию о его параметрах.

Информации о погибших, пострадавших или серьезных разрушениях на момент публикации не поступало.



Япония находится в зоне Тихоокеанского огненного кольца - одного из самых сейсмически активных регионов мира. Самым разрушительным в современной истории страны считается Великое восточно-японское землетрясение, произошедшее 11 марта 2011 года у северо-восточного побережья острова Хонсю. Его магнитуда составила 9,0-9,1. Землетрясение вызвало мощное цунами с высотой волн до 40 метров. В результате стихийного бедствия погибли или пропали без вести более 18 тысяч человек, были разрушены десятки тысяч зданий, а авария на АЭС «Фукусима-1», вызванная цунами, стала крупнейшей ядерной катастрофой после Чернобыля.