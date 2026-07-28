NHK: более 50 человек пострадали при землетрясении в Японии

Более 50 человек пострадали при землетрясении на острове Кюсю в Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.

Повреждены дороги и мосты, в некоторых районах начались пожары. Часть зданий не выдержала толчков и обрушилась. Свыше 40 тысяч домов остались без света.

Одно видео выложили посетители одного из супермаркетов, в котором оказались люди во время толчков. С полок падают товары, свет мигает и гаснет. Люди держатся друг за друга и большие стеллажи.

На другом видны провалы грунта на проезжей части, а также поваленные дорожные знаки и указатели. Кроме того, телеканал сообщил о взрыве в одном из торговых центров.

Ранее местные сейсмологи объявили угрозу цунами. Магнитуда толчков составила 7.1.