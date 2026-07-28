Серьезно пострадавших в московской аварии с деревом и автобусом нет

Автобус врезался в дерево в Коломенском проезде в Москве. Пострадали 17 человек, однако серьезных травм нет. Об этом корреспонденту Zvezdanews сообщили сотрудники спасательных служб на месте.

В настоящее время по улице Садовники перекрыли две полосы. Автобус эвакуировали. Официальные причины произошедшего пока не установлены. По предварительный данным, водителю стало плохо за рулем.

Накануне двое погибли в результате аварии, которая произошла в Новой Москве. Предположительно, водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком.

Ранее в Сочи водитель не справился управлением на мокрой дороге и столкнулся с бетонным основанием дорожного тоннеля. Пять человек погибли, из них трое - дети.