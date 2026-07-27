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В Новой Москве два человека погибли после столкновения BMW с грузовиком

На месте аварии продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Дарья Неяскина 27-07-2026 23:35
© Фото: Ilya MoskovetsURA.RU, Global Look Press

Два человека погибли в результате аварии, которая произошла в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы, в районе села Вороново. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком. После сильного удара два автомобиля загорелись. 

В настоящее время на месте аварии продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты проводят необходимые мероприятия для выяснения всех причин и обстоятельств трагедии.

В этот же день в Сочи в результате ДТП на трассе А-148 «Дублер Курортного проспекта» погибли пять человек, включая троих детей.

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