В Новой Москве два человека погибли после столкновения BMW с грузовиком

Два человека погибли в результате аварии, которая произошла в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы, в районе села Вороново. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком. После сильного удара два автомобиля загорелись.

В настоящее время на месте аварии продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты проводят необходимые мероприятия для выяснения всех причин и обстоятельств трагедии.

В этот же день в Сочи в результате ДТП на трассе А-148 «Дублер Курортного проспекта» погибли пять человек, включая троих детей.