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В Сочи внедорожник врезался в тоннель, погибли пятеро

Трое несовершеннолетних доставлены в больницу.
Вероника Левшина 27-07-2026 13:56
© Фото: spasenie_sochi, Telegram © Видео: spasenie_sochi, Telegram

В Сочи в результате ДТП на трассе А-148 «Дублер Курортного проспекта» погибли пять человек, включая троих детей. Детям было 5, 10 и 13 лет. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«В больницу доставлены еще три ребенка. Проводится проверка. Приносим соболезнования родным и близким погибших!» - говорится в заявлении ведомства в мессенджере «Макс» .

Накануне ночью 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 не справился управлением на мокрой дороге, выехал за пределы полосы и столкнулся с бетонным основанием дорожного тоннеля 7а.

«На момент столкновения в автомобиле находились восемь человек (двое взрослых: мужчина и женщина и шесть несовершеннолетних детей). Из-за деформации автомобиля половина пострадавших оказалась зажата внутри салона», - отметили в Службе спасения Сочи.

При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели вскрыли двери автомобиля.

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