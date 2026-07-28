Киевский режим расширяет географию своей террористической активности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Zvezdanews об украинском терроре на Ближнем Востоке и в Африке.

Ранее советник премьер-министра ближневосточной страны по национальной безопасности Касем аль-Абуди сообщил, что в Ираке задержали боевиков, действовавших в интересах Украины.

Пресс-секретарь напомнил о подрыве ВСУ «Северного потока», что было террористической атакой на ФРГ. Также был нанесен удар по Казахстану, который является совладельцем и акционером КТК, атакованного вражескими дронами.

Песков указал на взрыв иранского судна в Каспийском море из-за удара БПЛА противника.

«Это еще раз подчеркивает востребованность успешного проведения и завершения специальной военной операции. Эта угроза должна быть предотвращена и уничтожена окончательно», - подытожил Песков.

Напомним, вице-спикер Меджлиса Ирана Али Никзад заявил, что Тегеран не оставит без ответа атаку ВСУ на иранское судно. По его словам, последствия неизбежны.