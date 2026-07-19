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МИД Казахстана осудил атаки беспилотников на суда КТК в Черном море

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что подобные действия недопустимы и направлены на подрыв законной международной торговли.
Дарья Неяскина 19-07-2026 19:05
© Фото: Antonio SempereKeystone Press Agency, Global Look Press

В Министерстве иностранных дел Казахстана назвали атаки беспилотников на гражданские суда, перевозившие нефть через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, посягательством на экономические интересы республики.

Речь идет об инцидентах, произошедших 17 и 19 июля в акватории Черного моря. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что подобные действия недопустимы и направлены на подрыв законной международной торговли, стабильности мировых энергетических рынков и безопасности глобальных транспортно-логистических маршрутов. В МИД Казахстана также выразили обеспокоенность тем, что ранее согласованный механизм обмена информацией о передвижении гражданских судов оказался проигнорирован.

Астана призвала немедленно прекратить атаки и принять необходимые меры для защиты экспортной инфраструктуры. Отмечается, что игнорирование этого механизма поставило под угрозу безопасность экипажей и создало риски для находящихся в регионе гражданских судов.

Ранее два нефтяных танкера под флагами Либерии и Маршалловых островов подверглись целенаправленной террористической атаке на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Из-за удара вражеского БПЛА на либерийском танкере «ASIA» возникло возгорание. Пожар потушен. Уточняется, что погрузка нефти приостановлена.

Ранее дроны ВСУ атаковали два казахстанских танкера около терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. По данным СМИ, атакованные суда - Delta Harmony и Matilda - получили повреждения грузовых отсеков, но остались на плаву. 

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