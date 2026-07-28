Киев лжет, говоря о масштабных потерях России на поле боя. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, достаточно посмотреть на статистику при обмене тел. Украина всегда выдает России намного меньше погибших военнослужащих, чем следует в обратном направлении.

«Для людей думающих станет очень понятно, что если бы Украина могла передать останки погибших военных в таком количестве, поверьте, они бы это сделали, бежали бы впереди паровоза. Но они не в состоянии этого сделать», - приводит слова Мирошника ТАСС.

По его мнению, Киев ничем не может подкрепить свои громкие заявления о том, что Россия несет огромные потери.

Напомним, что Минобороны РФ предлагало ВСУ остановить боевые действия в окрестностях Константиновки после ее взятия, чтобы передать тела погибших военнослужащих ВСУ. Киев отказался от инициативы.

Мирошник тогда отметил, что решение Украины не забирать погибших солдат связано с тем, чтобы не портить «статистику побед», которой Киев кормит своих западных спонсоров.