Трамп: Иран вышел на связь с США через посредников и напрямую

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран обратился к Вашингтону с предложением провести переговоры. Как пишет 360.ru со ссылкой на заявление политика, соответствующий запрос поступил как через посредников, так и по прямым каналам связи.

Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты готовы к встрече и намерены обсудить с Тегераном возможную сделку.

«Они попросили о встрече через посредников и напрямую, мы встретимся, и, знаете, из этого может выйти кое-что хорошее», - заявил Трамп.

По словам президента США, между сторонами уже началось взаимодействие, которое, как он утверждает, принесло определенные результаты. Он выразил мнение, что перспективы достижения договоренностей остаются достаточно высокими, хотя многое будет зависеть от дальнейшего хода переговоров.

При этом Трамп вновь предупредил, что Вашингтон готов вернуться к силовому сценарию, если дипломатические усилия не дадут результата. По его словам, в случае провала переговорного процесса США могут возобновить удары по Ирану.

Ранее сообщалось, что отмена Трампом расширения операции против Ирана вызвана истощением американского ПВО. Отмечается, что Пентагон опасается критического снижения арсенала ракет-перехватичиков Patriot.