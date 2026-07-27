Трамп пригрозил Ирану новыми ударами при срыве переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные могут вновь нанести мощные удары по Ирану, если переговоры между двумя странами не приведут к результату. Об этом он сообщил в интервью порталу Axios.

По словам главы Белого дома, сейчас Вашингтон и Тегеран ведут «очень углубленные переговоры». При этом он подчеркнул, что американская сторона не намерена бесконечно рассчитывать исключительно на дипломатическое урегулирование.

«Мы ведем очень углубленные переговоры с Ираном. Если они не увенчаются успехом, мы вернемся к очень решительным военным действиям», — заявил Трамп.

Президент США также рассказал, что 24 июля распорядился приостановить удары после обращения стран-посредников, которые попросили предоставить сторонам дополнительное время для поиска дипломатического решения.

Ранее сообщалось, что отмена Трампом расширения операции против Ирана вызвана истощением американского ПВО. Отмечается, что Пентагон опасается критического снижения арсенала ракет-перехватичиков Patriot.