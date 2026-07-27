Путин наградил Володина орденом «За доблестный труд»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин указом президента РФ награжден орденом «За доблестный труд». Вручение прошло в Георгиевском зале Кремля.

Награду ему вручил лично российский лидер Владимир Путин «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Накануне президент России вручил госнаграды военнослужащим ВМФ в здании Главного адмиралтейства в День Военно-морского флота. По словам Верховного главнокомандующего, Россия может гордиться такими воинами, как они.

Ранее Владимир Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО России. Президент поблагодарить полк за службу, решимость и верность присяге и своему народу.